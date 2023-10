Rosalia Moser Tiefe Trauer beim Gewerk­schaftsbund um langjährige Mitstreiterin Kärnten / Arnoldstein - Die Landesorganisation Kärnten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) trauert um die langjährige Kollegin und Mitstreiterin Rosalia Moser, geborene Paulitsch, welche im Alter von 93 Jahren ihre Augen für immer geschlossen hat. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (266 Wörter) © Fotomontage Thomas Kaiser & ÖGB Kärnten

Die gelernte Näherin und Weberin hatte viele berufliche Stationen. Nach dem Lehrberuf war Moser Bürokraft und Expeditleiterin der Firma Seidra in Draschitz. 1957 wurde sie in den Betriebsrat der Firma gewählt und übte von 1959 bis 1973 die Funktion der Betriebsratsvorsitzenden aus. In der Gewerkschaftsbewegung war Moser ab 1964 stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Textil – Bekleidung – Leder im Landessekretariat Kärnten und von 1966 bis 1971 stellvertretende Vorsitzende des Landesfrauenreferates des ÖGB Kärnten.

Goldenes Ehrenzeichen der Republik bekommen

Im Jahr 1971 wurde sie zur Vorsitzenden des Landesfrauenreferates des ÖGB Kärnten gewählt. Außerdem war die Gewerkschafterin von 1964 bis 1973 Kammerrätin der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Kärnten und Mitglied des Vorstandes des Verwaltungsausschusses und der Hauptversammlung der Kärntner Gebietskrankenkasse. Sie vertrat außerdem die Anliegen und Interessen der Gewerkschaftsfrauen als Bundesrätin der Republik Österreich und Abgeordnete des Kärntner Landtages. 1983 erhielt sie das Goldene Ehrenzeichen für die Verdienste der Republik Österreich.

“Sie war ein Mensch mit Handschlagqualität”

Bei den Mitarbeitern und Funktionären der ÖGB Landesorganisation Kärnten war Moser sehr beliebt. Mit ihren Wertevorstellungen hat sie stets an der Entwicklung von gewerkschaftlichen Strukturen mitgearbeitet und ihre Ideen eingebracht. Auch nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Arbeitsleben, blieb sie der Bewegung treu. Sie nahm auch nach ihrer aktiven Zeit noch an Kundgebungen, Aktionen und Veranstaltungen teil. Ihren Kollegen, Mitstreitern und Freunden wird sie als Mensch mit Handschlagqualität in Erinnerung bleiben, die sich bis zuletzt für die Anliegen der Arbeitnehmer eingesetzt hat, wie der ÖGB berichtet. Abschließend drückt der Gewerkschaftsbund der Familie der Verstorbenen seine aufrichtige Anteilnahme aus.