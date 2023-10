Weihnachtsstimmung Christbaum­markt am Klagenfurter Messe­gelände hat wieder geöffnet Klagenfurt - Fichten, Blaufichten und Tannen aus Kärntner Wäldern sind ab sofort wieder beim großen Christbaummarkt auf dem Klagenfurter Messegelände erhältlich. Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider war bei der Eröffnung vor Ort. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider und Marktamtsleiter Mag. Alexander Adamitsch besuchten den Christbaummarkt auf der Messe. © StadtKommunikation/Hude

„Ein schöner Christbaum gehört zum Weihnachtsfest einfach dazu. Hier auf dem Klagenfurter Messegelände findet man vom kleinen Bäumchen für die Kommode bis zum raumhohen Prachtexemplar alles“, lädt Bürgermeister Christian Scheider ein, den Christbaummarkt auf dem Vergnügungspark-Areal zu besuchen.

Heimische Bäume für ein schönes Weihnachtsfest

Insgesamt bieten 13 Christbaumbauern aus Kärnten ausschließlich heimische Fichten, Blaufichten und Tannen in allen Größen und Formen an. Besonders praktisch: Man kann mit dem Auto direkt auf das Gelände fahren, um den Baum einzuladen. Der Markt hat ab heute, 14. Dezember, täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet, am 24. Dezember bis 14 Uhr.