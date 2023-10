Schwere Vorwürfe Lidl-Fleisch­skandal: Tierschützer erheben Vorwürfe gegen Discounter Steiermark - Der Verein gegen Tierfabriken deckte gestern Missstände in einem steirischen Hühnermast-Betrieb auf. Nun erheben die Tierschützer weitere Vorwürfe. Der Hühnermast-Betrieb soll die Discounterkette Lidl beliefern. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (240 Wörter) © VGT.at Artikel zum Thema Steirischer Hühnermast-Skandal: Tiere eiskalt von Laster überfahrenTier­schützer erheben weitere Vorwürfe gegen steirischen Betrieb

Medien zufolge haben mehrere Tierschutzorganisationen in den letzten Wochen Videoaufnahmen von Hühner-Mastställen in Deutschland, Spanien und Italien veröffentlicht. Auch aus einem Betrieb in der Steiermark kamen schreckliche Filmaufnahmen zutage: Auf den Videos ist zu sehen, wie Hühner von einem Laster eiskalt überfahren werden. Weitere Aufnahmen sollen beweisen, dass die Hühner in den Hallen rund um die Uhr mit Kunstlicht bestrahlt wurden, wir berichteten.

Lieferanten von Lidl

Wie mehrere deutsche Medien berichten, handelt es sich bei den Mastbetrieben um Zulieferer des Discounters Lidl. Die Albert Schweitzer Stiftung erhebt auch schwere Vorwürfe gegen den Konzern in Österreich: “Die neuen Filmaufnahmen entstanden undercover im Sommer 2022 im Hühnermastbetrieb eines steirischen Lidl-Lieferanten. Die Tierschutzvorgaben in Österreich gelten als vorbildlich, der Betrieb trägt zudem das AMA-Gütesiegel, dennoch bietet sich ein ähnliches Bild wie in den Aufnahmen aus anderen europäischen Ländern: Viele kranke, leidende und tote Tiere sind zu sehen. Zudem wurde erneut Gewalt gegen Tiere dokumentiert”.

Was sagt Lidl zu den Vorwürfen?

In einer Anfrage von 5 Minuten an die Pressestelle von Lidl wurde uns mitgeteilt, dass Lidl sich in aller Deutlichkeit gegen Tierschutzverstöße und Tierquälerei ausspricht. Jegliche Vorwürfe würden sehr ernst genommen werden, das Unternehmen steht mit dem Lieferanten bereits in Kontakt. “Der Lieferant darf uns nicht mehr mit Ware aus dem betroffenen Mastbetrieb beliefern. Der Betrieb wurde durch die AMA auch bereits geschlossen”, verlautet es aus der Lidl Pressestelle.