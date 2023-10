"Situation grenzwertig" Ausnahme­zustand wegen Grippe­welle:"Mamas haben Angst um ihre Kinder" Steiermark - Eine Infektionswelle sorgt derzeit für Ausnahmezustände in zahlreichen Krankenhäusern. Nicht nur das Krankenhauspersonal ist überfordert, auch Eltern haben Angst um ihre erkrankten Kinder. Eine Krankenschwester und Mama schildert nun die aktuelle Lage aus ihrer Perspektive. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (284 Wörter) SYMBOLFOTO © Mylene2401/pixabay

Derzeit herrscht in vielen Krankenhäusern absoluter Ausnahmezustand. Der Grund dafür ist die aktuelle RSV-Infektionswelle. Betroffen von RSV-Infektionen sind vor allem Babys und Kleinkinder. Heuer ist die Infektionswelle besonders hoch. Die Krankenhausbelegschaft arbeitet auf Hochtouren, aber auch für die Eltern der Kinder erfordert die Situation sehr viel Kraft.

Eltern haben Angst

Eine Krankenschwester und Mama eines kleinen Buben spricht nun aus der Seele vieler Eltern: Als ihr Sohn vor einigen Tagen Fieber bekam, machte sie sich große Sorgen, denn sie weiß ganz genau welche Situation sich derzeit auf der Kinderstation abspielt: “Nach meinem Pflegeurlaub ging ich wieder meiner Tätigkeit als Krankenschwester nach, ich traute meinen Augen nicht – das Krankenhaus war überfüllt, Pflegekräfte waren überfordert, Kindern hingen auf Sauerstoffgeräten. Die Angst war allen Mamas ins Gesicht geschrieben. Sie hatten so unglaubliche Angst um ihre Kinder. Ich dachte mir nur, wie soll da jemand gesund werden, unter diesen Umständen”, schildert die Kinderkrankenschwester.

Krankenhäuser überfüllt, Personal überfordert

Die Krankenschwester kommentiert die Situation auf der überfüllten Station: “Was meine Kolleginnen hier leisten, ist einfach unvorstellbar. Wirklich niemand kann sich vorstellen, was hier zur Zeit abgeht. Die Kolleginnen setzen ihre eigene Gesundheit aufs Spiel, damit sie allen Kindern helfen können. Oft gibt es 12 Stunden keine Pause. Klar, dass der Körper irgendwann schlapp macht. Somit gibt es mehr Krankenstände und noch weniger Pflegepersonal.” Obwohl sie seit 10 Jahren als Kinderkrankenschwester arbeitet, habe sie sowas noch nie erlebt: “Ich wollte meinen Sohn noch einmal untersuchen lassen und musste die Dame der Ordination am Telefon um einen Termin anflehen. Ja, jedes Jahr zur Winterzeit sind viele krank, aber das was heuer abgeht – ich habe keine Worte dafür”.