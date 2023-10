Missgeschick mit schweren Folgen Schuss löste sich: Pensionist (72) schwer am Bauch verletzt Völkermarkt - Beim Hantieren mit einer Faustfeuerwaffe schoss sich ein 72-jähriger Pensionist aus Versehen selbst an. Er erlitt schwere Verletzungen im Bauchbereich. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com

In einem Wohnhaus in Völkermarkt kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein 72-jähriger Mann nahm seine Faustfeuerwaffe, welche er legal besitzt, aus einem Kasten. Beim Hantieren fiel ihm die Waffe zu Boden, wodurch sich ein Schuss löste und den Pensionisten im Bauchbereich traf. “Der Mann verständigte noch selbst die Rettungskräfte. Diese brachten ihn nach Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt”, teilt die Polizei mit.