Lenker wollte Flammen selbst löschen Feuerwehren zu LKW-Brand auf A10 alarmiert Krams - Ein 39 Jahre alter Kraftfahrer aus Oberösterreich bemerkte auf der A 10, Höhe Krems, plötzlich, dass ein Reifen seines LKW in Flammen stand. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) © FF Gmünd

Der Mann hielt am Pannenstreifen an und versuchte den Brand noch selbst mit einem Feuerlöscher zu löschen, was ihm aber nicht gelang. Erst die eintreffenden Feuerwehren Krems, Gmünd, Eisentratten, St. Peter/Oberdorf und Rennweg mit rund 30 Einsatzkräften konnten den Fahrzeugbrand unter Einsatz von schwerem Atemschutz löschen.

© FF Gmünd © FF Gmünd © FF Gmünd

Die Unterflurtrasse Trebesing musste deshalb in Fahrtrichtung Salzburg in der Zeit von circa 14.15 bis 15.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.