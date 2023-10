Kompromiss gefunden Zu Mitter­nacht: Silvester-Feuer­werk in Klagenfurt heuer erlaubt Klagenfurt - Zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr wird es für Klagenfurter zu Silvester auch heuer wieder möglich sein, mit einem Feuerwerk das neue Jahr einzuleiten. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) Debatte © pixabay/nck_gsl

Beim Feuerwerk zu Silvester scheiden sich die Geister. Für die einen gehört das Ritual einfach dazu, andere könnten gerne darauf verzichten. In Klagenfurt hat man sich auch heuer wieder bemüht, einen Kompromiss zu finden. “Das Feuerwerk in Klagenfurt ist daher eingeschränkt erlaubt und zwar in der Zeit zwischen 23.30 und 0.30 Uhr”, bestätigt Team Kärnten Klubobmann Patrick Jonke gegenüber 5 Minuten. Bereits im Vorjahr gab es diese Regelung. “Gerade in der jetzigen Zeit wollen wir nicht alles komplett verbieten. Natürlich liegt uns aber auch das Wohl der Tiere sehr am Herzen, weshalb wir uns wieder für einen Mittelweg entschieden haben”, so Jonke. Wichtig zu beachten ist allerdings, dass direkt im Stadtgebiet keine Feuerwerke erlaubt sind.

Team Kärnten Klubobmann Patrick Jonke © Stadt Klagenfurt

