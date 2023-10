Wolken aus Westen Donnerstag: Am Vormittag gibt es in Kärnten noch Sonne Kärnten - Der Vormittag wird sonnig, im Laufe des Tages zieht es von Westen her zu. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) © Thomas Kaiser

“Am Donnerstag liegen in manchen Niederungen Nebelfelder, sonst scheint bis Mittag noch vielfach die Sonne”, wissen die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Am Nachmittag ziehen dann von Südwesten Wolkenfelder auf, die sich bis zum Abend verdichten. Die Tageshöchstwerte erreichen tagsüber -3 bis +3 Grad, am mildesten wird es in südlichen Hanglagen.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.