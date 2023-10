In der Früh wieder kalt Am Tag wird es sonnig, gegen Abend zieht es zu Steiermark - Der Vormittag wird sonnig, im Laufe des Tages zieht es zu. In der Nacht wird Regen und Schneefall erwartet. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © Thomas Kaiser

Am Donnerstag bringt ein Zwischenhoch meist sonniges Wetter. Auch die regionalen Nebelfelder lockern am Vormittag auf. Am Tag tauchen hohe Wolkenfelder auf, sie werden aber erst nach Sonnenuntergang dichter. Es wird etwas weniger kalt. “Die Frühtemperatur liegen zwischen -10 bis -2 Grad, die Tageshöchstwerte 0 bis +4 Grad, nur in schattigen Tälern bleibt es frostig”, wissen die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In der Nacht erwarten uns Regen und Schneefall.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.