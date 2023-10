21 Grad Diese Grazer Unis schalten auf Sparflamme Graz - Zahlreiche Bildungsanstalten setzen diesen Winter auf Energieeffizienz. Wir haben bei den Unis in Graz nachgefragt, welche Energiepolitik heuer verfolgt wird. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (209 Wörter) © Nicolas Alaux Artikel zum Thema Sparmaßnahmen: Uni muss eine ganze Woche lang zusperren

Wie wir berichteten, schließt die Kunst-Uni Graz aufgrund einer Energie-Sparmaßnahme in der letzten Dezemberwoche, also vom 26. Dezember bis zum 1. Januar. Weiteres ist das Zurückdrehen der Heizung an Schulen und Universitäten ein großes Thema um Sparmaßnahmen umzusetzen, wir berichteten. Zahlreiche Studenten sind deshalb unter dem Motto “Studieren statt frieren” im November auf die Straßen gegangen.

TU Graz auf Sparflamme

Auf Anfrage erhielten wir von der TU Graz folgende Informationen: “Auch bei uns wird die Raumtemperatur in dieser Heizsaison leicht angepasst. Der Zielwert ist 21 Grad, in der vorlesungsfreien Zeit drehen wir auf 19 Grad herunter. Der Energieverbrauch soll somit um 5 bis 10 Prozent gesenkt werden”. Die Studierenden will man mit der Temperatursenkung aber nicht belasten: “Nachdem wir die Temperatur nur in der vorlesungsfreien Weihnachtspause etwas stärker senken, haben wir davon Abstand genommen, die Studierenden mit dieser Information zu behelligen”.

Med Uni kosteneffizient aufgestellt

Im Vergleich zu anderen Bildungsanstalten wird die Med Uni in Graz die Raumtemperaturen nicht absenken: “Aufgrund der engen Verflechtung mit dem Universitätsklinikum ist ein generelles Absenken der Raumtemperatur in unserem Fall nicht möglich, da ein vor Ort Betrieb auch im administrativen Bereich notwendig ist und wir durch die besonders nachhaltige Bauweise in diesem Bereich zudem bereits sehr kosteneffizient aufgestellt sind”.