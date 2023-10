Ins UKH eingeliefert Zwei Personen nach Kollision schwer verletzt Feldkirchen - Als ein 78-Jähriger gestern die B95 queren wollte, kollidierte er mit einer 37-Jährigen, wobei beide schwer verletzt wurden. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) © ÖRK / LV NÖ / Lukas Hürner

Gestern Abend, querte ein 78 Jahre alter Mann aus Feldkirchen mit seinem Auto die B 95, von einer Tankstelle kommend, um in weiterer Folge auf einer Gemeindestraße weiterzufahren. Zur selben Zeit fuhr eine 37-jährige Lenkerin, ebenfalls aus Feldkirchen, auf der B 95, wodurch es zu einer rechtwinkeligen Kollision kam. Dabei wurden beide Fahrzeuglenker schwer verletzt und mussten von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden.