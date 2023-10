Lenker (22) angezeigt Nicht richtig gesichert: Zahl­reiche Bierkisten landeten auf Fahrbahn Seiersberg-Pirka - Auf der Fahrbahn verstreute Bierkisten sorgten Mittwochabend rund eine Stunde lang für Verkehrssperren und Umleitungen auf der B67. Grund dafür war eine offenbar unzureichende Ladungssicherung auf dem Anhänger eines Lkw. Der Lenker wird angezeigt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) SYMBOLFOTO - Auch in Wolfsberg (Kärnten) kam es im Oktober zu einem ähnlichen Vorfall. Hier waren die Bierflaschen allerdings voll. © FF Wolfsberg

Kurz nach 18 Uhr wurden Polizisten aus Seiersberg zu einem „Verkehrsunfall mit Sachschaden“ auf der B67/Grazer Straße bei Seiersberg-Pirka gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der Lkw-Lenker (20) eines heimischen Transportunternehmens im dortigen Kreisverkehr mehrere Bierkisten auf der Fahrbahn unmittelbar nach der Unterflurtrasse-Feldkirchentunnel „verloren“. “Offenbar hatte es der junge Mann verabsäumt, den Verschluss der seitlichen Bordwand des mitgeführten Anhängers ordnungsgemäß zu verschließen”, teilt die Polizei mit. Im Kreisverkehr bzw. während der Fahrt öffnete sich die Bordwand schließlich von selbst, woraufhin zahlreiche Bierkisten samt Flaschen auf die Fahrbahn fielen. Bierliebhaber können (auch just nach dem jüngsten Streik der heimischen Brauereien) getrost aufatmen: Es handelte sich um Leergut-Flaschen!

Mangelnde Ladungssicherung

Verletzt wurde niemand. Mehrere Polizeistreifen sorgten in der Folge jedoch für die Umleitung des Straßenverkehrs, nachdem eine Totalsperre der B67 in Richtung Graz erforderlich wurde. Ein Dutzend Einsatzkräfte der Feuerwehr Seiersberg sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei sorgten schließlich für die erforderlichen Aufräumarbeiten. Kurz vor 19.15 Uhr konnten die Sperren wieder aufgehoben werden. Der 20-Jährige wird wegen des Verdachts mangelnder Ladungssicherung an die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung angezeigt.