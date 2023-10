Weitere Tatverdächtige ausgeforscht Nach Laden­diebstählen: Polizei schnappt Diebes-Trio Gleisdorf/Weiz - Nach der Festnahme eines Ladendiebes (30) vergangenen Dienstag, 13. Dezember 2022, forschten Polizisten nun auch zwei bislang flüchtige Komplizen aus. Das Trio dürfte bereits mehrfach Ladendiebstähle begangen haben. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) © 5min.at

Kurz nach 16 Uhr nahmen Beamte der Polizei Gleisdorf vergangenen Dienstag (wie berichtet) einen 30-jährigen Ladendieb fest. Der in Graz wohnhafte Rumäne war zuvor von Angestellten des Supermarktes dabei beobachtet worden, wie er versuchte diverse Waren im Wert von über 1.100 Euro zu stehlen. Zwei Komplizen entkamen vorerst unerkannt und flüchteten mit einem Pkw. Eine eingeleitete Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg.

Komplizen ausgeforscht – weitere Straftat geklärt

Während der 30-Jährige den Ladendiebstahl bei seiner späteren Einvernahme gestand, konnte er den Namen seiner flüchtigen Komplizen nicht nennen. Beharrliche Ermittlungen und Auswertungen von sichergestellten Videoaufzeichnungen führten Gleisdorfer Polizisten nun jedoch zu den beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen. Dabei trugen auch Erkenntnisse des Grazer Kriminalreferats und des Landeskriminalamtes Steiermark zum Fahndungserfolg bei. Es handelt sich um einen Mann (31) und eine Frau (33), ebenso in Graz wohnhafte Rumänen. Während der 30-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen gewerbsmäßigen Diebstählen auffiel, traten die beiden Komplizen bislang polizeilich nicht in Erscheinung.

Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte das Trio auch schon am 2. Dezember 2022 einen Ladendiebstahl größeren Ausmaßes im selben Supermarkt begangen haben. Dabei stahlen die drei Rumänen Waren im Wert von etwa 1.600 Euro.