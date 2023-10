Ehrung am Dorfplatz Sportlich: Velden feiert seine Kickbox-Helden! St. Egyden - Wieder ist es, im Laufe eines EM- bzw. WM-Jahres im Kickboxen, so weit, dass Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk und Sportreferent Helmut Steiner in St. Egyden vor großem Publikum erfolgreiche Kickbox-Teilnehmer ehren und auszeichnen dürfen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) © Foto KK/Sobe

Diesmal fand die Ehrung im Rahmen des von der Dorfgemeinschaft St. Egyden mit seinem engagiertem Obmann Wolfgang Wakonig organisierten St. Egydener Advents am Dorfplatz statt. Anes Trle war bei der WAKO Kickbox-Weltmeisterschaft in Jesolo dabei und wurde U 19-Team-Weltmeister. Erik Zimmermann und Raphael Wassertheurer nahmen im Herbst in Antalya sehr erfolgreich an der Europameisterschaft teil. Der St. Egydener Erik Zimmermann eroberte gleich bei seinem Debüt in der Allgemeinen Klasse (Pointfight bis 69 Kilogramm) den Europameistertitel, Raphael Wassertheurer eroberte Bronze.

Ausgezeichnete Trainingsvoraussetzungen

„Die Wellness & Kampfsportclub Union Velden mit Obmann Gerhard Zimmermann produziert Welt- und Europameister am laufenden Band“, so die Gemeindevertreter und zeigen sich schwer beeindruckt von den Leistungen der drei Kickbox-Helden. „Teilhabe hat auch die Veldener Gemeindepolitik am sportlichen Erfolg aufgrund der Errichtung einer Mehrzweckhalle als Sportzentrum. Damit wurden ausgezeichnete Trainingsvoraussetzungen für nunmehrige Europa- und Weltmeister geschaffen“, so ein lachender Bürgermeister. „Die langjährige Nachwuchsarbeit von Obmann und Trainer Gerald Zimmermann macht sich bezahlt“, so der stolze Sportreferent und Vizebürgermeister Steiner.