Leser in Rage Aus für Polizist, Täter und Bauer: "Haben wir keine anderen Sorgen?" Kärnten - Der "Leitfaden für gendergerechte Sprache im Amtsgebrauch" des Landes Kärnten erregt viel Unmut. Einen Aufschrei gibt es auch bei Kärntens Landwirtschaftskammer, weil die Bezeichnung "Bauer" durch "landwirtschaftlich Beschäftigter" ersetzt wird. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) © pexel

Für heftige Reaktionen sorgt ein neuer Leitfaden für das Land Kärnten mit dem Titel “Geschlechtergerechte Sprache im Amtsgebrauch”. Das Ziel des Leitfadens lautet: In der Landesverwaltung soll so formuliert werden, dass sich alle Geschlechter angesprochen fühlen. Infolgedessen wurden zahlreiche Bezeichnungen, auch jene von Berufsgruppen, durch andere ersetzt.

Was sich beispielsweise ändern soll: Gast - Besuchsperson Patient - zu behandelnde Person Muttersprache - Erstsprache Polizist - Polizeikraft Täter - Unrechtsperson Bauer - landwirtschaftlich Beschäftigte

Aus der Politik gab es dazu gestern bereits einige Reaktionen, beziehungsweise vermehrt Kritik. Wir haben berichtet. Auch die 5-Minuten Leser sind zum Großteil nicht begeistert: “Haben wir in Österreich keine andere Sorgen?” lauten die häufigsten Kommentare. “Das kann auch nur einer Beamtin einfallen, der im Büro langweilig ist und sie sonst keine Sorgen hat”, bekräftigt beispielsweise ein Leser via Facebook. “Wieder mal ein Experte am Werk”, wirft ein anderer nach und eine Leserin findet: “So a Kasperltheater! Es kann ja jeder sein, was a mag, aber muss das überall niedergeschrieben sein?” Unter den 5 Minuten Kommentaren konnte bis dato (Stand 15.12 um 8 Uhr) tatsächlich kein Kommentar gefunden werden, was sich für die Gender-Reform ausspricht.