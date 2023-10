„Alle an einen Tisch!“ Scheider fordert rasche Lösung für Eisstock­sportanlage Klagenfurt - Seit zwei Jahren ist die sanierungsbedürftige Eisstocksportanlage des Magistrates Klagenfurt in der Villacher Straße geschlossen. Dies erklärt Bürgermeister Christian Scheider nun zur Chefsache. Eine Lösung muss rasch gefunden werden. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) © pixabay/RitaE

Seit zwei Jahren ist die sanierungsbedürftige Eisstocksportanlage des Magistrates Klagenfurt in der Villacher Straße geschlossen. Eine Sanierung würde rund 180.000 Euro kosten, davon müsste die Stadt 100.000 Euro selbst tragen. Wie der zuständige Sportreferent Franz Petritz (SPÖ) laut einem Medienbericht mitteilte, ist die Sanierung im Budget 2023 nicht eingeplant und verwies zudem auf die heikle budgetäre Lage der Stadt.

Bespielbarkeit der Eisstocksportanlage

„Jeder schiebt die Verantwortung von sich, so löst man keine Probleme. Trotz der schwierigen finanziellen Lage der Stadt, müssen wir versuchen, kurz-, mittel- und natürlich langfristig eine Lösung für die Eisstocksportanlage zu finden“, sagt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Diese Lösung könne aber nur gemeinsam gefunden werden, daher will Scheider ehebaldigst eine Sitzung einberufen und bittet „alle Zuständigen und Verantwortlichen an einen Tisch.“ „Auch Landessportdirektor Arno Arthofer (SPÖ) darf sich gerne mit konstruktiven Ideen einbringen“, so das Stadtoberhaupt. Es soll ein Plan entwickelt werden, wie weitergemacht werden kann. „Ziel muss es sein, die Bespielbarkeit der Eisstocksportanlage raschest wieder möglich zu machen“, fordert Scheider.