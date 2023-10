Raclette oder Fondue? Du hast die Wahl! Elektro Planken­steiner: Gewinne 3 x 50 Euro! Villach - Bei Elektro Plankensteiner gibt es nicht nur viele Top-Haushaltsgeräte, sondern fast alles davon auch auf Lager. Gewinne jetzt einen von drei 50-Euro-Gutscheinen und schnapp dir ein Top-Raclette oder Fondue-Set! von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (583 Wörter) Werbung Das Team von Elektro Plankensteiner freut sich darauf, euch die neuesten Produkthighlights persönlich in der Dollhopfgasse 1 zu präsentieren. © Elektro Plankensteiner

Hier stimmen Qualität und Service!

Seit Jahrzehnten ist das Fachgeschäft Elektro Plankensteiner in der Dollhopfgasse 1 deine Adresse, wenn es um Top-Haushaltsgeräte und Elektrokleingeräte geht. Nicht nur die Qualität stimmt, sondern ebenso das Service. Hier gibt es neben fachkundiger Beratung den eigenen HG-Kundendienst direkt im Haus, der sich um Reklamationen und um das Service deiner Geräte kümmert. Jetzt wünscht dir das Team rund um Geschäftsführer Raphael Pircher frohe Weihnachten und überreicht dir vorab schon ein kleines Weihnachtsgeschenk: Mach jetzt mit beim Gewinnspiel und gewinne einen von drei 50-Euro-Gutscheinen! Damit kannst du dir noch rechtzeitig vor Weihnachten dein Raclette- oder Fondueset für dein Festtagsessen sichern. Aber auch wenn du dich für einen anderen der zahllosen, hochwertigen Artikel bei Elektro Plankensteiner entscheidest: Das Team steht dir mit Rat und Tat zur Seite.

Die topaktuellen Raclette-Sets von WMF gibt es jetzt in der Dollhopfgasse 1! © Plankensteiner Bei Elektro Plankensteiner wirst du fachkundig beraten, viele Geräte und Haushaltsartikel gibt es hier auf Lager. © Plankensteiner

Plankensteiner: So geht Einkaufen!

Raphael Pircher weiß, warum so viele KundInnen Elektro Plankensteiner teilweise bereits seit Jahrzehnten treu geblieben sind: “Wir freuen uns laufend über NeukundInnen, auch wenn heute vermehrt im Internet gekauft wird. Die Menschen schätzen einfach das Service und die unkomplizierte Reparatur oder Retoure, sollte einmal etwas zu beanstanden sein. Diesen Service bekommst du im Netz nur selten.” Das ist nur ein Grund, warum es sich auszahlt, bei Elektro Plankensteiner in der Dollhopfgasse 1 vorbeizuschauen. Der zweite Grund ist der, dass du hier ein Team findest, das freundlich und kompetent ist. So geht Einkaufen! Und wenn du noch eine Geschenksidee brauchst: Bei Elektro Plankensteiner kannst du auch Gutscheine zum Verschenken erwerben. Aber jetzt wünschen wir dir erstmal viel Glück beim Gewinnspiel!

In weihnachtlicher Vorfreude bedankt sich das Team von Elektro Plankensteiner schon jetzt bei allen treuen KundInnen für das erfolgreiche Jahr 2022. © Plankensteiner

GEWINNSPIEL Gemeinsam mit Elektro Plankensteiner verlosen wir drei 50-Euro-Gutscheine! Like und kommentiere bis Sonntag, 18. Dezember 2022, 18 Uhr, mit wem du gerne ein neues Raclette- oder Fondueset einweihen würdest, und gewinne einen von drei Gutscheinen! Viel Glück!

Öffnungszeiten im Advent 17.12. von 9 bis 15 Uhr

24.12. von 9 bis 12 Uhr

31.12. wegen Inventur geschlossen Reguläre Öffnungszeiten:



Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 12 Uhr

Teilnahmebedingungen

