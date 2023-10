Ein Zeichen im Sinne des Tierwohls

Deshalb gibt Fressnapf bald keine Tiere mehr an Kunden ab

Kärnten - In der Weihnachtszeit und rund um Silvester ist es Fressnapf Österreich ein besonderes Anliegen ein Zeichen für den Schutz und das Wohlergehen aller Tiere zu setzen – für Haustiere aber auch wildlebende Tiere. Daher werden ab dem 19. Dezember 2022 keine Tiere in den Fressnapf-Filialen an Kunden abgegeben.