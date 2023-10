Gast verärgert Preis-Schock für Steirer: Lokal verlangt 7,50 Euro für Tee Steiermark/Kärnten - Dass Lebensmittel und Co. teurer geworden sind, ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ein Lokalgast staunte trotzdem nicht schlecht, als er seine Getränke-Rechnung entgegen nahm. Ein Tee kostete stolze 7,50 Euro. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (268 Wörter) © Montage: Screenshot Facebook /pixabay dungthuyvunguyen

Glühwein, Schokofrüchte und Co.: Für einen Besuch am Christkindlmarkt muss man öfter etwas tiefer in die Tasche greifen. Als “Frechheit” und “Abzocke” bezeichnet ein steirischer Gast allerdings seine Getränke-Rechnung nach Besuch eines Lokals in der Nähe des Veldener Adventmarktes in Kärnten. Insgesamt musste der Mann 29,60 Euro für vier Getränke bezahlen. Ganze 7,50 Euro gingen für den Tee drauf. Ein stolzer Preis, immerhin kostete das warme Getränk damit fast genau so viel wie ein Aperol – zwei Gläser wurden mit 15,60 Euro verrechnet.

Gast ärgert sich über “Abzocke”

Der Steirer macht seinen Ärger in den Sozialen Medien Luft. “Zu der Rechnung und zum Preis für einen Tee […] kann nur gesagt werden Frechheit und Abzocke wie ich es noch nie gesehen habe”, schreibt er in einem Posting. In “allen anderen Lokalen” koste der Tee maximal 3,50 Euro. Die Reaktionen der anderen User sind gemischt. “Na bravo, schmerzbefreit brauchst da nicht mehr sein”, stimmt ein Nutzer dem Wut-Posting zu. Andere haben kein Verständnis dafür: “Man sollte wirklich vorher schon auf die Speisekarte schauen”

© Screenshot Facebook

Wirtin wehrt sich

Das Posting schlug mittlerweile große Wellen. Die Wirtin selbst verstehe die Aufregung jedoch nicht. Der Tee werde in einer Kanne serviert und es würde sich mehr als eine Tasse ausgehen, wird sie in mehreren Medienberichten zitiert. Außerdem seien besondere Kräuter im Tee verarbeitet. Weil es an dem Abend Livemusik gab, sei generell ein Euro mehr pro Getränk verrechnet worden. Die Preisliste sei für jeden einsehbar. Wem es zu teuer ist, der könne jederzeit gehen, argumentiert die Gastronomin.