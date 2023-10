Unterstützung Mobile Jugend­arbeit in Graz: LOGO Jugend­management erhält Zuschlag Graz - „Unser Ziel ist, dass Graz eine Stadt ist, in der alle Menschen ihre Stärken bestmöglich entfalten können. Das gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche. Das heißt für uns auch, dass wir kein Kind und keinen Jugendlichen ‚zurücklassen‘ dürfen“, sagt Jugend- und Familienstadtrat Kurt Hohensinner. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (348 Wörter) © Sara Mayrhofer

Vor diesem Hintergrund bietet die Stadt Graz seit über 15 Jahren Jugendstreetwork und damit ein niederschwelliges Kontakt- und Betreuungsangebot für Jugendliche im Stadtgebiet an. „Während der Pandemie mussten gerade die Jugendlichen auf vieles verzichten und waren mit großen Herausforderungen konfrontiert. In den nächsten Jahren wollen wir das Jugendstreetwork deshalb weiter aufwerten und ausbauen: Aus dem Streetwork soll eine umfassende „Mobile Jugendarbeit im öffentlichen Raum“ werden. Wie vergaberechtlich vorgesehen, wurde diese Leistung nun mit den geplanten Erweiterungen neu ausgeschrieben. Als Bestbieter ging die LOGO Jugendmanagement GmbH hervor, die die Leistung nun ab Jänner 2023 in Graz umsetzen wird.

Zielgerichteter Ressourceneinsatz und neuer Standort

LOGO kann auf eine lange Erfahrung im Bereich des Streetworks zurückblicken und erbringt diese Leistung derzeit schon für einige andere steirische Bezirke. Das Konzept überzeugte vor allem durch eine starke Ressourcenorientierung. Das schließt vor allem die schnelle Einbindung bestehender Unterstützungsleistungen ein, um Jugendliche in schwierigen Lebenslagen schnell und unbürokratisch an die entsprechenden Stellen zu vermitteln. Darüber hinaus können am neuen Standort – der nur unweit des bisherigen Standorts eingerichtet wird – zusätzliche Synergien entstehen, da es sich um das Jugendkulturzentrum „Explosiv“ handelt, in dem bereits seit vielen Jahren jugendspezifische Angebote und Aktivitäten verortet sind. Neben diesem ressourcenschonenden Zugang geht es auch darum, die Zusammenarbeit zwischen der „Mobilen Jugendarbeit im öffentlichen Raum“, der Grazer Jugendszene und der Kinder- und Jugendhilfe weiter zu intensivieren. Dafür steht am neuen Standort auch eine Außenfläche zur Verfügung, die in der warmen Jahreszeit zusätzliche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für Jugendliche bietet. Im Sinne der „Jugendstrategie 2022 bis 2026“, die im Gemeinderat am 19.05.2022 beschlossen wurde, stehen Information und Kommunikation im zentralen Fokus für die tägliche Arbeit mit Jugendlichen im öffentlichen Raum. „Ich freue mich auf die neuen Ideen und Ansätze, die LOGO in die Grazer Jugendarbeit einbringen wird. Gleichzeitig möchte ich mich auch bei der Bietergemeinschaft aus SOS Kinderdorf, INPUT und WIKI bedanken, die das Jugendstreetwork in den letzten Jahren sehr gut umgesetzt und im Sinne der Jugendlichen in unserer Stadt gearbeitet haben“, so Hohensinner.