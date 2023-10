International Klagenfurter Europa­haus-Verein wird mit inter­nationaler Aus­zeichnung geehrt Klagenfurt - Kürzlich wurde der Verein Europahaus Klagenfurt und dessen Alt-Präsident Valentin Petritsch von der Fondation du Mérite Européen für verdienstvolle Leistungen im Sinne des europäischen Gedankens ausgezeichnet. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (191 Wörter) Europahaus-Präsident Christof Zernatto freut sich mit Vizebürgermeister Alois Dolinar und Direktor Marc Germeshausen über die Auszeichnung © SK / Raunig

Die Stiftung du Mérite Européen zeichnet Leistungen und Engagement durch die Vergabe von Medaillen an Staatsbürger sowie mit dem Ehrendiplom “Diplôme d’Honneur” Organisationen aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft aus. Diese Ehre wurde kürzlich dem Verein Europahaus Klagenfurt und Alt-Präsident Valentin Petritsch zu teil.

20 Jahre im Verein Europahaus Klagenfurt

Petritsch erhielt die Medaille des Mérite Européen in Silber und der Verein Europahaus Klagenfurt das Diplôme d’Honneur der Fondation du Mérite Européen. Valentin Petritsch engagierte sich über 20 Jahre im Verein Europahaus Klagenfurt und stand ihm als Präsident sechs Jahre vor. Auch als Bürgermeister von Velden am Wörthersee lag ihm die grenzüberschreitende Arbeit am Herzen. Vor allem mit der Partnerstadt Gemona del Friuli, wo er auch Ehrenbürger ist.

Höchste europäische Auszeichnung

„Wir sind unglaublich stolz, eine der höchsten europäischen Auszeichnungen für das Europahaus Klagenfurt in Empfang zu nehmen. Über 57 Jahre zeichnet sich der Verein für seine europapolitische Bildungsarbeit aus“, freuen sich Präsident Christof Zernatto (ÖVP), Direktor Marc Germeshausen und Europareferent Vizebürgermeister Alois Dolinar (Team Kärnten).