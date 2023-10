Kurz nach Mitternacht "Spur der Verwüstung": Schwerer Unfall forderte Einsatz­kräfte Lannach - Auf der B76 kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall. "Wie durch ein Wunder konnten die beiden Insassen das Fahrzeug selbst und fast unverletzt verlassen", schildert die Freiwillige Feuerwehr Lannach. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) © FF Lannach

Beim Eintreffen am Unfallort bot sich den Einsatzkräften eine Spur der Verwüstung. Ein PKW-Lenker war aus bisher unbekannter Ursache über den Kreisverkehr gefahren, hat danach die Leitschiene gerammt und diese auf einer Länge von gut 15 Metern total zerstört. “Ebenfalls zerstört wurde eine Straßenlaterne, bevor der PKW auf der Fahrspur zum Stehen kam”, schildert die FF Lannach den Unfall im Einsatzbericht. Doch die Unfallbeteiligten hatten Glück um Unglück: Wie durch ein Wunder konnten die beiden Insassen das Fahrzeug selbst und fast unverletzt verlassen. Sie wurden vom anwesenden Roten Kreuz betreut, mussten aber nicht ins Krankenhaus überstellt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Zahlreiche Kräfte im Einsatz

“Wir sicherten die Unfallstelle zusätzlich ab, leuchteten diese aus, bauten einen Brandschutz auf und führten erste Aufräumarbeiten durch – die B76 war mit Trümmern übersät”, so die Feuerwehr weiter. Auch die Energie Steiermark und die Straßenmeisterei waren am Einsatzort und führten Aufräumarbeiten an der Straßenanlage durch. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Das Unfallfahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeholt. Danach konnte die Fahrbahn gereinigt sowie die Leitschienenteile entfernt werden. Nach gut zwei Stunden wurde die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt und die B76 wieder für den Verkehr freigegeben.