"Lg aus dem Bett" Auf ärztliche Anordnung: Melissa Naschenweng sagt Konzert ab Kärnten - Ja, auch Stars werden krank - wie so viele hat es nun die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng erwischt. Sie meldet sich aus dem Krankenbett und muss alle Konzerte für diese Woche absagen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) © Christoph Hatheuer

“Leider muss ich euch mitteilen, dass ich auf ausdrückliche ärztliche Anordnung diese Woche keine Konzerte wahrnehmen kann. Vielleicht hab ihr mitbekommen, dass ich vergangenen Samstag schon krank auf der Bühne gestanden bin”, meldet sich die Sängerin aus dem Krankenbett. Die Fans sollen sich aber keine Sorgen machen, da es sich “nur um eine Grippe handelt”.

Zwei Alternativen

Die Veranstalter bieten zwei Alternativen: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit und das Konzert findet zur selben Zeit, am selben Ort, am 6. Jänner statt, oder man kann das Ticket einlösen: Am Freitag, dem 16. Dezember im Gringel Appenzell. Beginn 20 Uhr.