8. Juli 2023 Cool: Sportfreunde Stiller kommen für Konzert nach Kärnten Moosburg - Wie cool ist das denn? Am 8. Juli 2023 kommt die deutsche Indie-Rock-Gruppe "Sportfreunde Stiller" nach Kärnten und rockt die Schloßwiese Moosburg. Mit im Gepäck haben sie das neue Album "Sturm & Stille". von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) © Ingo Pertramer

Wien, Gmunden, Graz und Köln standen bereits am Tourplan von “Sportfreunde Stiller“, nun kommt auch noch Kärnten hinzu! Das gab “Semtainment” am heutigen Donnerstag bekannt. Am 8. Juli 2023 wird die Band die Schloßwiese Moosburg rocken. Mit im Gepäck haben sie das neue Album “Sturm & Stille”.

Neues Konzertformat für Kärnten

Neben „Sportfreunde Stiller“ werden auch „Turbobier“, „The Subways“, „Bibiza“ und „Rian“ das Tagesfestival auf der Schlosswiese in Moosburg beehren. “Freut euch auf die erste Auflage von ‚SchlosswieseRockOn2023‘“, heißt es hierzu seitens des Veranstalters. Es handelt sich hierbei um ein neues Konzertformat für Kärnten „mit einem guten Mix von Rock- und Pop-Acts.“

Vorverkauf startet morgen!

Der Vorverkauf startet schon am morgigen Freitag, dem 16. Dezember 2022, um 10 Uhr. Tickets gibt es via www.semtainment.at und in allen bekannten oeticket-Vorverkaufsstellen des Landes.