Verkehrsunfall 30 Meter Leitschiene mitgerissen: Alkoholisierter Autofahrer verursachte Unfall Deutschlandsberg - In der Nacht auf Donnerstag, 15. Dezember 2022, verlor ein 39-jähriger alkoholisierter Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall. Dabei blieben der 39-Jährige und sein 40-jähriger Beifahrer unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Gegen 23.55 Uhr war der 39-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit einem Pkw auf der B 76 von Lieboch kommend in Fahrtrichtung Deutschlandsberg unterwegs. Beim Kreisverkehr, auf Höhe der Steinhalle Lannach, fuhr er mit dem PS-starken Pkw (Audi SQ7) geradeaus und beschädigte dabei einen Straßenleitpflock. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr touchierte er zuerst eine Leitschiene am rechten Fahrbahnrand und riss in der Folge etwa 30 Meter der Leitschiene aus der Verankerung. Zudem beschädigte er eine Straßenlaterne. Erst als sich die Front des Pkw in der Leitschiene verkeilt hatte, kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Schwer alkoholisiert

Der 39-Jährige sowie sein 40-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Ein mit dem 39-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Feuerwehr Lannach, die Straßenmeisterei Deutschlandsberg, die Energie Steiermark, ein Abschleppdienst sowie die Polizei waren etwa zwei Stunden mit den Absicherungs- und Aufräumungsarbeiten beschäftigt.