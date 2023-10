Kommenden Saison Vorzeitige Verlängerung: Blaz Tomazevic bleibt bei den „Adlern“ Villach - Die „Adler“ basteln bereits eifrig an der Zukunft und binden vorzeitig eine wichtige Stütze für die kommende Saison: Blaz Tomazevic, der 22-jährige Slowene im Dress der Blau-Weißen, hat heute seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird weiterhin für die „Adler“ stürmen. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (144 Wörter) Blaz Tomazevic und VSV-Teammanager Andreas Napokoj freuen sich über Vertragsverlängerung. © VSV / Krammer

„Blaz verkörpert die VSV-Tugenden – er gibt immer alles, zeigt stets viel Herz und Leidenschaft. Er ist aber auch ein Spieler, der noch Entwicklungspotential hat. Wir werden ihm ein professionelles Umfeld dafür bieten, um ein noch besserer und kompletterer Spieler zu werden“, freut sich EC iDM Wärmepumpen VSV-Teammanager Andreas Napokoj über die Vertragsverlängerung.

„Wollen den nächsten Sieg holen!“

Zum morgigen Match gegen Fehervar gibt es für Tomazevic nur ein Ziel: „Wir haben in den letzten elf Matches gleich neun Siege gefeiert. Zuletzt haben wir gegen Bozen und die Pioneers Vorarlberg zudem auch gleich zwei Auswärtssiege in Serie gefeiert. Jetzt wollen wir auch gegen Fehervar drei Punkte holen und dann freuen wir uns natürlich alle schon auf das Kärntner Derby am Dienstag!“ Das Team wird heute am frühen Nachmittag nach dem Abschlusstraining nach Ungarn aufbrechen.