Initiative "VielfaltLeben" Erfolgreicher Einsatz für die Arten­vielfalt: Wiesen­pflege für ge­fährdete Vögel Steiermark/Kärnten - Wenn Insekten verschwinden, geht der Vogelwelt die Nahrung aus. Um diesem bedrohlichen Szenario entgegenzuwirken, haben das Naturhistorische Museum und BirdLife Österreich im Rahmen der Biodiversitäts-Initiative „VielfaltLeben“ des Klimaministeriums (BMK) ein Arbeitspaket geschnürt, das die Lebensräume für gefährdete Vogelarten in fünf Bundesländern verbessern soll - auch in Kärnten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) Ein Wiesenpieper aus der Nähe. © Johannes Hohenegger

Im Fokus der Vorhaben standen ein Trockenrasen im Weinviertel, ein Feuchtwiesengebiet in Tirol, Moorwiesen im Hörfeld an der Grenze Steiermark/Kärnten und im Ibmer Moor in Oberösterreich. Die teils sehr aufwändigen Maßnahmen waren speziell auf den Schutz von Schwarzkehlchen, Braunkehlchen und Wiesenpieper ausgerichtet, da diese Arten in Österreich durchwegs gefährdet sind und nur mehr regionale Brutvorkommen aufweisen. Da Heuschrecken eine wichtige Vogelbeute darstellen, wurden ihre Vorkommen in den ausgewählten Wiesen eigens erhoben, um die Pflegemaßnahmen noch zielgerichteter durchführen zu können.

Prompter Erfolg

„Ein prompter Erfolg hat sich auf dem Blauen Berg in Oberschoderlee eingestellt, wo sich auf einer der nun gepflegten Trockenwiesen die seltene Heidelerche angesiedelt hat“, freut sich Remo Probst, Projektleiter bei BirdLife Österreich.