Kontrolle zweimal täglich AMA kontrolliert Skandal-Mastbetrieb: "Meiste hat gepasst" Steiermark - Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) veröffentlichte vor einigen Tagen unschöne Szenen in einem steirischen Hühnermast-Betrieb. Der Betrieb in der Südosteiermark ist AMA-zertifiziert. Die ersten Ergebnisse der Sofortkontrolle von AMA sollen "gepasst" haben. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) © VGT.at Artikel zum Thema Steirischer Hühnermast-Skandal: Tiere eiskalt von Laster überfahrenTier­schützer erheben weitere Vorwürfe gegen steirischen Betrieb

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat kürzlich Aufnahmen aus dem Sommer dieses Jahres aus einem Hühnermast-Betrieb in der Südoststeiermark veröffentlicht: Beim Einsammeln der Hühner zum Transport in den Schlachthof wurden einige Tiere eiskalt überfahren. Desweiteren konnte eine unwürdige Haltung der Tiere dokumentiert werden, 5 Minuten berichtete. Der betroffene Betrieb ist mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet worden.

“Betrieb nicht wiederzuerkennen”

AMA hat nach dem Bekanntwerden des Skandals am Dienstag und Mittwoch im Geflügelbetrieb Sofortkontrollen durchgeführt. Entsprechend den Ergebnissen soll laut dem ORF “das meiste gepasst haben”. Die Küken sollen einen vitalen Eindruck gemacht haben, es wurde keine erhöhte Sterblichkeitsrate festgestellt. Der Betrieb ist demnach nicht vergleichbar mit dem, was auf den Aufnahmen zu sehen war. In einer Stellungnahme von AMA wird nun bekannt gegeben, dass der Betrieb aus dem Video umgehend für das AMA-Gütesiegelprogramm gesperrt wurde. Außerdem sollen zweimal täglich Kontrollen durchgeführt werden.