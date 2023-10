Integrationspreis des Landes Kärntner Vereine und Unter­nehmen wurden für ihre Integrations­arbeit ausgezeichnet Klagenfurt - Zum bereits dritten Mal wurde am Dienstag, dem 13. Dezember 2022, der Integrationspreis des Landes Kärnten im Rahmen eines Festaktes im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung verliehen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (182 Wörter) Der Integrationspreis 2022 ging an Fundermax, den Sportverein Donau Klagenfurt-St. Ruprecht und den Verein „Together“. © Büro LR.in Schaar

„Unter dem Motto ,gemeinsam.gewinnt‘ holen wir in der Integrationsarbeit besonders aktive Gemeinden und Unternehmen sowie zivilgesellschaftliches Engagement vor den Vorhang. Es gibt in Kärnten nämlich zahlreiche Initiativen, die zum Abbau von Vorurteilen beitragen und die den Zusammenhalt in der Gesellschaft sowie das Miteinander von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund fördern“, erklärte Integrationslandesrätin Sara Schaar (SPÖ) bei der Verleihung. Vergeben wurde der Integrationspreis in drei Kategorien: „gemeinsam.arbeiten“ (Unternehmen), „gemeinsam.vor.ort“ (Gemeinden) sowie „gemeinsam.begegnen“ (Zivilgesellschaft). Der Integrationspreis ist pro Kategorie mit 5.000 Euro dotiert.

Landesrätin Sara Schaar mit Khadija Chah und Marina Schader (rechts) vom Verein „Together“ © Büro LR.in Schaar

Kategorie Unternehmen Das ausgezeichnete Projekt in der Kategorie Unternehmen wurde bei Fundermax in St. Veit realisiert. Gemeinsam mit Studierenden der Fachhochschule Kärnten wurde ein Management-Konzept zu "Inklusion und Vielfalt" erstellt und einerseits bereits im Betrieb implementierte Maßnahmen, andererseits Potenziale in diesem Bereich analysiert. Fazit: Das Engagement ist bei Fundermax bereits sehr hoch. Aus dem Konzept wurden auch Teilprojekte erarbeitet, die nun unternehmensintern umgesetzt werden.

Kategorie Gemeinden In der Kategorie Gemeinden ging der Integrationspreis an den Sportverein Donau Klagenfurt-St. Ruprecht. 1952 vom studentischen Flügel vertriebener Donauschwaben gegründet, steht der Vereinsname seit jeher für Migration bzw. Integration. Die derzeit rund 150 Sportler stammen aus 31 verschiedenen Ländern. Im Sportverein ist man sehr stolz auf diese Vielfalt, Integration wird hier tagtäglich gelebt. So lautet das Vereinsmotto nicht umsonst „Respekt und Toleranz – gegen Rassismus jeglicher Art“.

Kategorie Zivilgesellschaft Der Verein "Together" gewann in der Kategorie Zivilgesellschaft. Vor neun Jahren gegründet, betreibt „Together“ mittlerweile 13 Ausgabestellen für (gerettete) Lebensmittel und Sachspenden, die damit einer Weiterverwendung zugeführt werden. Dies nutzen wöchentlich rund 1.400 Haushalte in Kärnten. Unter den etwa 400 Helfern im Verein findet man auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, aktuell auch ukrainische Vertriebene, die in ihrer Arbeit für andere Sinn finden und sich daher im Verein freiwillig engagieren.

“Best-Practice-Projekte vor den Vorhang holen”

„Ich freue mich, dass wir mit dem Integrationspreis Best-Practice-Projekte vor den Vorhang holen und die Wichtigkeit der Integrationsarbeit in der Gesellschaft aufzeigen können. So wird zusätzlich zu unseren anderen Maßnahmen dafür Sorge getragen, dass das Integrationsleitbild in Kärnten auch praktisch umgesetzt wird“, so Mandana Poureh, Integrationsbeauftragte des Landes Kärnten. Die Fachjury besteht übrigens von Beginn an aus Hans Karl Peterlini (Universität Klagenfurt), Wolfgang Pucher (Industriellenvereinigung), Marika Gruber (FH Kärnten), Gerda Irschitz (Abteilung 13, Land Kärnten) und Gernot Hobel (Gemeindebund).