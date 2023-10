Wind aus Nordost Am Freitag erwartet die Steiermark Schnee & Regen Steiermark - Am Morgen gibt es Regen und Schneefall. Am Nachmittag kann es aber ein wenig auflockern. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) © 5min.at

Eine Kaltfront bringt Regen und Schneefall in die Steiermark. Am Tag gibt es dann auch längere Niederschlagspausen und sogar ein paar Aufhellungen. “Gegen Abend nimmt die Niederschlagsbereitschaft wieder zu, dann kann es allmählich bis in tiefe Lagen etwas schneien”, meinen die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der Wind weht aus Nordost. Die Temperatur liegt zwischen 0 und 4 Grad

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.