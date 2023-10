Vorsicht! Glatteis­gefahr: Am Freitag gibt es Regen & Schnee in Kärtnen Kärnten - Am Freitag gibt es Regen, oberhalb von 800 Metern kann es schon schneien. Durch den gefrierenden Regen kann es zu Glatteis auf den Straßen kommen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © 5min.at

Am Freitag gibt es speziell in Unterkärnten am Morgen noch etwas Regen, erst oberhalb von 800 bis 1100 Metern Schneefall. Hier und da besteht aus der Nacht heraus auch noch Glatteisgefahr. “Tagsüber steigt die Schneefallgrenze überall über 1000m, die Niederschläge klingen aber ohnehin zwischenzeitlich ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 4 Grad”, wissen die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.