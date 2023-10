Advent-Austausch Tradition: Weihnachtsgruß aus Murau für die Grazer Burg Graz - Ein Christbaum für die Grazer Burg: Die Mitglieder der steirischen Landesregierung und die zweite Landtagspräsidentin Manuela Khom mit den Vertretern der Holzwelt Murau stellten sich mit einem Christbaum zum Advent-Austausch ein. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) © LandSteiermark/Binder

Der vorweihnachtliche Besuch einer Delegation der Holzwelt Murau in der Grazer Burg hat schon Tradition. Am Donnerstag, dem 14. Dezember, wurde die Delegation rund um Geschäftsführer Harald Kraxner von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) – in Begleitung aller Regierungsmitglieder im Weißen Saal in der Riegersburg empfangen.

“Liebgewonnene Tradition”

Wie schon in der Vergangenheit stellten sich die Murauer mit einem prächtigen Weihnachtsbaum aus der waldreichsten Region des Landes ein. „Dieser Termin ist über die Jahre zu einer liebgewonnenen Tradition im Vorfeld des Weihnachtsfestes geworden. Danke auch für den Christbaum – er ist Symbol des Friedens, dem gerade jetzt besondere Bedeutung zukommt”, so LH Christopher Drexler.