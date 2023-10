Helpline SPÖ-Kampagne: Menschen können nun ihre persön­lichen Probleme schildern Graz - Die aktuelle Herbstkampagne der steirischen SPÖ steht unter dem Motto „Für dich da in diesen Zeiten“. Somit möchte die Partei den Steirern angesichts der Teuerungswelle unter die Arme greifen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (124 Wörter) © SPÖ Graz

Im Rahmen der politischen Verantwortung entlastet das sozialdemokratische Landesregierungsteam um Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ), Landesrätin Doris Kampus (SPÖ) und Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) die Steirer mit konkreten Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem unser Klimaticket, das ab März noch günstiger wird, unser verdoppelter Heizkostenzuschuss von 340 Euro und unsere Sozialstaffel in Kinderkrippen ab dem nächsten Kindergartenjahr.

Helpline-Kampagne

Manchmal braucht es aber trotz des starken sozialen Netzes in der Steiermark rasche Hilfe. Hier kommt die Helpline der SPÖ Steiermark ins Spiel: Diese tourt im Rahmen der Kampagne durch alle steirischen Regionen und machte am Mittwoch, dem 14. Dezember 2022, in Graz halt, wo Bürger in persönlichen Gesprächen ihre Probleme schildern konnten und Soforthilfe in Form von Lebensmittelgutscheinen erhalten haben.