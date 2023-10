Personalmangel, Abteilungsschließungen & Co. Ärztekammer wütend: "500 Patienten auf Warteliste für urologische Operation" Steiermark - Die Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) sieht rot: Laut einer aktuellen Pressemitteilung steht die Gesundheitsversorgung der Österreicher in den Spitälern unmittelbar vor einem Kollaps. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (209 Wörter) SYMBOLFOTO

Die Gesundheitsversorgung Österreicher in den Spitälern steht unmittelbar vor dem Kollaps – darauf weist heute die Bundeskurie der angestellten Ärzte der Österreichischen Ärztekammer in ihrer Kuriensitzung in Wien auf das Schärfste hin: „Wenn Gesundheitsminister Johannes Rauch sagt, er steht mit allen Spitalsträgern in Kontakt und es läuft seiner Einschätzung nach alles gut, dann ignoriert er entweder die drohende Implosion unseres Gesundheitssystems oder er ist schlichtweg schlecht informiert – aber auch das ist sein eigenes Versäumnis. Öffnen Sie die Augen, Herr Minister, so zu tun, als wäre alles in Ordnung in unseren Spitälern, ist eine nicht tolerierbare Farce!“, kritisiert Harald Mayer, Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte der Österreichischen Ärztekammer scharf.

“Personal fehlt”

Mayer erläutert mit einigen Bespielen aus jedem Bundesland, dass Personalmangel, Abteilungsschließungen & Co. deutliche Spuren hinterlassen: “In der Steiermark gibt es in der Urologie im LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, 500 Patienten auf der Warteliste für eine urologische Operation”. Im Nachbarbundesland Kärnten fehlen laut der ÖAK mindestens 50 Ärzte. „Diese Fakten kann die Politik nicht mehr schönreden, verharmlosen, leugnen oder ignorieren. Wenn dieser Hilfeschrei der Ärzte in unseren Spitälern nicht ernst genommen wird, müssen jene, die dafür verantwortlich sind, politische und persönliche Konsequenzen ziehen“, fasst Mayer zusammen.