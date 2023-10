Umweltfreundlich! Du kannst dir jetzt dein Essen in Mehrweg­geschirr liefern lassen Graz - Im Frühjahr 2023 wird ein 3-monatiger Pilot, mit über 20 teilnehmenden Restaurants und der Unterstützung des Umweltamts Graz, starten und die Möglichkeit anbieten Velofood Nutzern, die Essen bestellen, dieses auch in Mehrweg geliefert zu bekommen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (237 Wörter) © Pexels

Bereits vor dem ersten Lockdown sind die Zahlen von Einwegverpackungen für Lieferung und Mitnahmespeisen rasant

gewachsen. Alleine von 2019 bis 2021 sind Lieferdienst-Bestellungen um 25% gestiegen – die Folgen: ein voller Restmüll und viel zu viel Verschwendung. Damit soll nun Schluss sein. In enger Zusammenarbeit mit der Gastronomie hat das Design Start-up and-less ein innovatives Mehrweggeschirr entwickelt mit dem spielerisch einfach Einwegmüll vermieden werden kann.

Wiederverwendbar

Die in Österreich produzierten and-less Verpackungen bestehen aus hochwertigem und recylcefähigen Kunststoff, welcher bis zu 500mal wiederverwendet werden kann. Die Mission: Mehrweg anstatt Einweg – und dafür hat man sich nun mit dem grünen Lieferdienst in Graz „Velofood“ zusammengetan. Der 2016 gegründete nachhaltige Lieferdienst ist aus dem Grazer Stadtbild nicht mehr wegzudenken und hat als erster die bestellten Speisen (nur) via Fahrradkurier zugestellt. Kein Wunder also, dass es hier zu einer Zusammenarbeit kommt, den beide sind sich einig – man will dem Einwegmüll den Kampf ansagen und es dem Kunden so leicht wie möglich machen.

Pilotprojekt-Start im Frühjahr

Im Frühjahr werden beim Pilotprojekt bereits über 20 Grazer Restaurants in der Velofood App ihre Speisen auch auf Wunsch des Kunden in Mehrweg ausliefern lassen. Für den User in der App ändert sich im Ablauf der Bestellung reichlich wenig. Hat man sein Restaurant gefunden, die Speise ausgewählt, benötigt es nur mehr ein einfaches Häkchen in der Checkbox und schon bekommt man seine Mahlzeiten im Mehrweggeschirr geliefert.