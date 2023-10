Person verletzt Beim Überholen: Auto mit Traktor kollidiert Riegersburg - Donnerstagmittag, 15. Dezember 2022, kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Traktor. Der 82-jährige Auto-Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Ebenthal, OFM Weitlaner

Heute gegen 12.30 Uhr lenkte der 74-jährige Südoststeirer seinen Traktor auf der B66 in Fahrtrichtung Feldbach. Als er beabsichtigte nach links abzubiegen und sich mit dem linken Vorderrad über der Mittelleitlinie befand, setzte das nachkommende Auto zum Überholen an. In weiterer Folge kollidierte der 82-jährige Auto-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark mit dem Traktor und wurde etwa fünf Meter weit geschleudert.

Mann verletzt

Der Traktorlenker blieb unverletzt. Der Auto-Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Kornberg-Bergl stand im Einsatz.