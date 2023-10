Am 22. Dezember

Toll: Band organisiert Spenden­konzert für das Villacher Tierheim

Villach - Am Donnerstag dem 22. Dezember 2022 spielen „Die Guiteros“ im Kulturhofkeller in Villach ein Weihnachtskonzert. Der Eintritt basiert auf freiwilliger Spende und der Reinerlös geht zu 100 Prozent an das Villacher Tierheim.