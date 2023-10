Insgesamt 5 Mio. Euro Unterstützung für Kultur: Mehrjährige Förderungen um 20 Prozent erhöht Graz - In der gestrigen Gemeinderatssitzung sind die mehrjährigen Fördervereinbarungen für die Jahre 2023 bis 2025 beschlossen worden. Zusätzlich wurde für das Jahr 2023 ein Anti-Teuerungspaket im Ausmaß von 8,65 Prozent, also 336.000 Euro, verabschiedet. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) © Mirjam Hangler

„Es war uns wichtig, dass wir die Freie Kulturszene, im Rahmen der derzeitigen finanziellen Möglichkeiten der Stadt Graz, in der schweren Zeit bestmöglich unterstützen. Im Vergleich zu den im Jahr 2018 beschlossenen mehrjährigen Kulturförderungen ergibt das somit eine Steigerung von rund 20 Prozent“, so Finanzstadtrat Manfred Eber. Betrug das Volumen der Förderverträge für die Jahre 2019 bis 2022 jährlich 4,2 Mio. Euro, sind es für das Jahr 2023 knapp 5 Millionen Euro (unter Einbeziehung der von Kulturstadtrat Riegler noch zu verhandelten und derzeit bestehenden Fördervereinbarung in Höhe von 721.000,- für die Steirische Kulturveranstaltungen GmbH).

Maßgeschneiderte finanzielle Unterstützungen

Da es aus heutiger Sicht nicht realistisch ist, genaue Prognosen hinsichtlich der weiteren Entwicklungen der Teuerungen für die Jahre 2024 und 2025 zu treffen, bekennt sich die Koalition dahingehend bereit, für die drauffolgenden Jahre weitere maßgeschneiderte finanzielle Unterstützungen zu ermöglichen. Diese Absichtserklärung wurde mit einem Zusatzantrag, der von der Koalition eingebracht wurde, unterstrichen. Darin beschloss der Gemeinderat, dass für Verhandlungen für die Jahre 2024 und 2025 von einer Basis von 8,65 Prozent ausgegangen wird.