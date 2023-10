Regional & saisonal Zu Weihnachten: Kärntner Jungbauern rufen zum Genuss heimischer Lebensmittel auf Kärnten - Weihnachten – ein Fest der Traditionen und familiären Rituale. Die Kulinarik nimmt dabei einen ganz besonderen Stellenwert ein. Gegessen wird in der besinnlichen Zeit nicht nur zur Sättigung, die Mahlzeiten im Kreise der Liebsten stellen vielmehr puren Genuss dar. Die Kärntner Jungbauernschaft ruft anlässlich der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage zum bewussten Genuss heimischer Lebensmittel auf. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) Christian Reiter, Jungbauer vom Hatzhof in Rangersdorf © Kärntner Jungbauernschaft

Die Kärntner Bäuerinnen und Bauern bieten alles was es für einen reich gedeckten Festtagstisch braucht. Doch Marcel Wernisch, Obmann der Kärntner Jungbauernschaft, weiß: „Nur dreißig Prozent der Lebensmittel auf Kärntner Tellern kommen auch aus der Region.“ Dabei liegen die Vorteile für heimische Nahrungs- und Genussmittel für Wernisch, selbst aktiver Jungbauer, klar auf der Hand. „Regional bedeutet so viel mehr, als bloß wissen wo’s herkommt“, so sein Statement. Für die Kärntner Jungbauernschaft ist klar, wer zum heimischen Produkt greift, erhält nach höchsten Qualitäts- und Umweltstandards und in bäuerlichen Strukturen erzeugte Waren und unterstützt ganz nebenbei auch die heimische Wirtschaft. „Auch unsere Arbeitsplätze zu Hause auf den Höfen und damit unsere Zukunft wird so gesichert“, ergänzt Obmann Wernisch.

Lust auf mehr

Am Samstag, 10. Dezember 2022, hat die Kärntner Jungbauernschaft ein gemeinsames Zeichen für den bewussten Einkauf von heimischen Lebensmitteln gesetzt. Unter dem Motto „#regionalmachtlust auf Weihnachten präsentierten bäuerlichen Familienbetriebe ihre Produkte auf zahlreichen Social-Media-Kanälen. Die Kärntner Jungbäuerinnen und Jungbauern sind überzeugt, dass mit regionalen Produkten die Vorfreude auf das Weihnachtsfest noch größer wird und „man bekommt garantiert Lust auf mehr“, so das Credo von Jungbauer Wernisch.