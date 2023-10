Stimmen aus der Politik Nach Rückzug des Gender Leitfaden: „Der absolut richtige Schritt“ Kärnten - Das Land Kärnten hat am Donnerstagnachmittag überraschend bekanntgegeben, dass das Wörterbuch zum Gender-Leitfaden wieder zurückgezogen wird. „Der absolut richtige Schritt“, wie Bürgermeister Christian Scheider betont. Auch andere Kärntner Politiker freuen sich über den Rückzug des Leitfadens. von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (596 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Nach heftiger Kritik: Kärntner Genderleit­faden wird zurückgezogen

„Landwirtschaftlicher Beschäftigter“ statt Bauer oder „Polizeikraft“ statt Polizist – auf insgesamt 71 Seiten stehen im neuen Wörterbuch des Landes Formulierungen, die ab sofort für Funktionsbezeichnungen verwendet werden sollten. Sollten, denn am Donnertagnachmittag wurde das Wörterbuch vom Land Kärnten plötzlich wieder zurückgezogen. „In dem Fall ist vorwärts Kameraden, wir müssen zurück, der absolut richtige Schritt“, betont Bürgermeister Christian Scheider, der den Rückzieher des Landes befürwortet. „Die Landesregierung hat sich einmal mehr dem öffentlichen Druck beugen müssen. Vernunft und Hausverstand haben somit gesiegt“, so Scheider. „Ein Konvolut an Begriffen und Ausdrücken, die widersinniger nicht sein können.“ Der Bürgermeister betont erneut, dass es ein solches Gender-Wörterbuch im Klagenfurter Magistrat auch künftig nicht geben werde.

Team Kärnten/Köfer: Zurückziehung des Wörterbuchs einzig richtiger Schritt

Wie am Donnerstagnachmittag überraschend bekannt wurde, wird das den Kärntner Genderleitfaden ergänzende Wörterbuch zurückgezogen. „Neben diesem Wörterbuch, das völlig abstruse und widersinnige Begriffe enthält, die teilweise an Satire erinnern, muss auch der Genderleitfaden an sich eingestampft werden“, fordert Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer, der den Leitfaden bereits am Tag des Beschlusses in der Regierungssitzung als erster Landespolitiker heftig kritisiert hat: „Kaiser, Schaar und Co sind mit dem Rückzieher einmal mehr politisch umgefallen und haben sich auch unserem Druck beugen müssen. Die ganze Sache ist ein unfassbares Debakel für die SPÖ. Kärnten hat sich mit dem Leitfaden samt Wörterbuch österreichweit der Lächerlichkeit preisgegeben.“ Köfer fordert rund um dieses Werk allerdings weiterhin Aufklärung: „Es ist die Frage, wer dieses Werk in dieser Art und Weise erstellt hat und wie dieses überhaupt als Amtsvortrag in die Sitzung der Landesregierung gelangt ist. Hat insbesondere das Wörterbuch vorher keiner gelesen? Welche Kosten sind dem Steuerzahler für diese Faschingszeitung-anmutenden Broschüren entstanden? Wer hat die Erstellung politisch überwacht? Das wollen wir vom Team Kärnten aufgeklärt wissen und das wird auch Gegenstand einer Landtagsanfrage in der kommenden Woche sein.“

FPÖ fordert Aufklärung: “Wieviel Steuergeld wurde für den Gender-Wahn der SPÖ-Landesregierung verschwendet?“

Zum Teilrückzug von SPÖ-Landeshauptmann Kaiser und Landesrätin Schaar in der Causa „Genderwahnsinn“ erklärt der Kärntner FPÖ-Chef NAbg. Erwin Angerer: „Dieser Teilrückzug ist dem Wahlkampf geschuldet und der enormen Kritik aus allen Bereichen des Landes an der SPÖ und Landeshauptmann Peter Kaiser. Der Schaden ist aber schon angerichtet, denn dank der Gender-Phantasien von Kaiser und der SPÖ lacht heute ganz Österreich über Kärnten. Aber von einer Schuldeinsicht Kaiser´s ist nichts zu sehen, denn er will diesen Schwachsinn nun einheitlich auf ganz Österreich ausdehnen, wie er heute erklärte“, so Angerer. „Wir werden SPÖ-Landesrätin Schaar jedenfalls im Landtag fragen, welche Kosten dieses absurde Projekt bisher verursacht hat. Wieviel Steuergeld wurde bereits verschwendet? Dafür tragen Kaiser&Schaar die Verantwortung! Es fragt sich auch, ob sich jemand Gedanken gemacht hat, welche Folgekosten dieser Genderwahnsinn nach sich ziehen würde, weil alle Schriftstücke, Broschüren, Flyer, Formulare, Websites etc. des Landes umgestellt werden müssen. Auch für diese horrenden Folgekosten müssen die SPÖ-Politiker die Verantwortung übernehmen. Wir fordern daher, dass jetzt auch der gesamte Gender-Leitfaden ersatzlos gestrichen wird und die SPÖ die Landesbediensteten und die Bürger mit diesem Blödsinn ein für alle Mal in Ruhe lässt! Stattdessen soll sich die SPÖ endlich um die echten Probleme der Bevölkerung wie Teuerung und Asylchaos kümmern“, so der FPÖ-Chef.