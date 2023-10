Vor 14 Jahren ermordet

Mord an Lebens­gefährtin: Ver­dächtiger nach Kärnten über­stellt

Völkermarkt - Der Fall schockierte ganz Kärnten: An einem Herbsttag fanden Spaziergänger 2008 in Völkermarkt eine Leiche. Das Opfer war brutalst ermordet und angezündet worden - eine Identifizierung war damals nicht möglich. Ein DNA-Treffer führte nun, 14 Jahre später, zum Mordverdächtigen. Er wurde am Donnerstag von Italien an Österreich ausgeliefert.