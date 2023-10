Mit 20. Dezember

Klagenfurt Polizei­inspektion zieht in neuen Standort ein

Klagenfurt - Die Polizeiinspektion Klagenfurt St. Peter, bisher am Rande der Windischkaserne beheimatet, siedelt mit 20. Dezember 2022 an ihren neuen Standort in die Pischeldorferstraße 221. "Diese Dienststelle liegt verkehrstechnisch günstig und bietet neben einem barrierefreien Zugang ausreichend Parkmöglichkeiten für den Parteienverkehr", heißt es in der Aussendung.

