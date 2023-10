Mit 1. Oktober

Kurz­arbeit: Wie das neue Dauer­modell aus­sieht

Steiermark - Mit 1. Oktober trat die neue Regelung zur Kurzarbeit in Kraft. Das neue, dauerhafte Kurzarbeitsmodell folgt der Corona-Kurzarbeit, die im September auslief. In wirtschaftlichen Ausnahmesituation soll künftig die Kurzarbeit vereinbart werden, um so ...