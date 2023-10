Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) deckte in jüngster Vergangenheit einen Skandal in einem steirischen Hühnermast-Betrieb auf. Hühner sollen von einem Laster überfahren und Leichen in einem Feld “entsorgt” worden sein: Dies sind nur eine der vielen Vorwürfe, die der VGT gegen den Betrieb hegt.

“Vorwürfe werden ignoriert”

Ein Schreiben einer österreichischen Geflügelvereinigung sorgt bei den Tierschützern nun für noch mehr Aufregung. Die Mitglieder der Geflügelvereinigung soll nahe gelegt worden sein, Aufnahmen in ihren Stallungen zu unterbinden. “Die Vorwürfe des Hühnermastskandals werden hingegen fast vollkommen ignoriert. Es scheint diesen Vertretern der Branche wichtiger zu sein, dass die Öffentlichkeit nichts von den Zuständen in den Ställen erfährt, als eben jene Probleme anzugehen, die bei den Konsumenten Empörung auslösten”, schilderte der VGT.

“Handel zur Verantwortung ziehen”

Im Zuge dieser Aufdeckung wurde auch bekannt, dass Lidl von jenem Betrieb beliefert worden sei. Auf Anfrage von 5 Minuten teilte die Handelskette, dass sie sich klar gegen Tierschutzverstöße und Tierquälerei ausspricht: “Der Lieferant darf uns nicht mehr mit Ware beliefern”, hieß es aus der Lidl Pressestelle. Der VGT meint, man müsse eben genau den Lebensmitteleinzelhandel mehr zur Verantwortung ziehen: “Neben den Tierhaltern und den Gütesiegeln hat vor allem der Lebensmitteleinzelhandel die Macht, Verbesserungen für die Tiere zu unterstützen oder aber zu blockieren.” Vor allem müsse vermittelt werden, dass die vorherrschenden Zustände in dem Betrieb zum größten Teil der legalen Praxis entsprechen. “Dennoch sind Konsumenten schockiert – offenbar wussten sie nicht, welches Tierleid hinter ihrem Fleischkauf steckt”, so der VGT.