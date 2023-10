Gratulation

"Prozess Award": AMS Kärnten gewinnt in der Kategorie Management­prozesse

Kärnten - Zum ersten Mal bewarb sich das AMS Kärnten in diesem Jahr um den Prozess-Award, der am 16. November 2022 im Rahmen der Veranstaltung „Prozessmanagement Summit“ in Wien vergeben wurde, und konnte gleich den Sieg in der Kategorie „Managementprozesse“ erringen.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (81 Wörter)