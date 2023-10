Florianis im Einsatz Glatteis sorgt für Unfälle auf den steirischen Straßen Steiermark - Die steirischen Feuerwehren wurden heute Morgen ordentlich auf Trab gehalten, denn es kam zu zahlreichen Unfällen aufgrund von Glatteis. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) © FF Kalsdorf

Bereits gestern warnte der Zivilschutzverband Steiermark vor dem Glatteis, der sich aufgrund von gefrierenden Regen und Schneefall gebildet hat. Die rutschigen Straßen sorgen aktuell für viele Unfälle auf den steirischen Straßen. Die Feuerwehren hatten heute Morgen deshalb alle Hände voll zu tun.

Eisglatte Fahrbahnen…

In Hart bei Graz rutschte ein Fahrzeug gegen 2 Uhr morgens aufgrund von Glatteis in eine Hecke – verletzt wurde niemand. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz. Kurz darauf der nächste Einsatz gegen 5 Uhr früh, dieses Mal für die Freiwilligen Feuerwehren Eggersdorf bei Graz und Haselbach: Ein Kleintransporter blieb auf der eisglatten Straße hängen und drohte sogar abzurutschen. Die Florianis aus Eggersdorf bei Graz mussten gleich wieder ausrücken am Vormittag: Wegen des Glatteises waren zwei Autos über den Randstein gerutscht.

© FF Eggersdorf bei Graz © FF Eggersdorf bei Graz

… sorgen für viele Unfälle

Für die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen ging es heute Früh um 1.30 Uhr zu einem Einsatz. Ein Auto rutschte aufgrund von Glatteis in den Straßengraben. Auch die Feuerwehren Judendorf-Straßengel und St.Oswald-St.Bartholomä wurden zu Fahrzeugbergungen alarmiert. Die Feuerwehr Kalsdorf stand ebenso bei einem Unfall im Einsatz. Das Auto musste mit dem Wechselladefahrzeug der FF Feldkirchen geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt.