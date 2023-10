Prozess vertagt Anklage: 27-Jähriger soll minder­jährige Mädchen sexuell belästigt haben Klagenfurt - Wegen sexueller Belästigung zweier minderjähriger Mädchen musste sich ein Afghane am heutigen 16. Dezember vor dem Landesgericht in Klagenfurt verantworten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) VOR GERICHT SYMBOLFOTO © Bettina Nikolic

Ein 27-jähriger Afghane musste sich am heutigen Freitag, dem 16. Dezember 2022, wegen sexueller Belästigung vor dem Kärntner Landesgericht verantworten. Dem Mann wird zur Last gelegt, zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren nach ihrem Besuch am Christkindlmarkt in Klagenfurt vor gut einem Jahr belästigt zu haben.

Folgte der 16-Jährigen bis in den Schillerpark

Wie der ORF berichtet, trafen die beiden Minderjährigen bei einer Tankstelle am Villacher Ring auf den Mann, der sie dann mehrmals unsittlich berührt haben soll. In der Folge ging er der 16-Jährigen sogar bis in den Schillerpark nach, wo er sie dann geschlechtlich genötigt habe, heißt es in der Anklageschrift.

Der Afghane streitet die Tat ab. Aufgrund von widersprüchlichen Aussagen sollen nun weitere Zeugen verhört werden, der Prozess wurde vertagt. Es gilt die Unschuldsvermutung.