Juwelier Schützlhoffer wurde mit dem Kärntner Landes­wappen aus­gezeichnet Villach - Er fertigte schon Goldschmiede-Aufträge für die kuwaitische Regierung und weltbekannte Musikstars an – am Donnerstag, dem 15. Dezember 2022, wurde dem Juwelier Schützlhoffer von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) das Kärntner Landeswappen verliehen.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) freute sich sehr, Schützlhoffer als ersten Juwelier das Landeswappen als besondere Auszeichnung überreichen zu dürfen. „Die Familie Schützlhoffer und ihr Team beweist seit vielen Jahren, wie erfolgreich man mit einer guten Mischung aus Kreativität, Innovation und Engagement von Kärnten aus sein kann“, war sich Kaiser sicher. Begeistert von den ausgestellten Schmuckstücken, aber vor allem von der langjährigen Erfolgsgeschichte des Unternehmens, betonte der Landeshauptmann, dass der Traditionsbetrieb der heutigen Ehre mehr als gerecht wird.

Ein Familienunternehmen in der vierten Generation

Der momentan von Paul Schützlhoffer in vierter Generation geführte Juwelierladen wurde bereits 1948 von Franz Schützlhoffer gegründet. Mit einer Verkaufsfläche von 150 Quadratmetern ist der Villacher Betrieb das größte Fachgeschäft in Österreich, beschäftigt 20 Mitarbeiter und ist damit nicht nur ein Aushängeschild Kärntens, sondern auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.