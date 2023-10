Wirtschaftskammer ortet Handlungsbedarf Online-Umfrage zu "Lebens­raum Bahnhof­straße": 60 Prozent sehen es nicht positiv Klagenfurt - Die WK-Bezirksstelle Klagenfurt hat nun eine Online-Umfrage zum Projekt „Lebensraum Bahnhofstraße“ in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden bei einer Pressekonferenz präsentiert. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (294 Wörter) Franz Ahm, Obmann der WK-Bezirksstelle Klagenfurt und Elisabeth Rothmüller-Jannach, Obfrau der Sparte Transport und Verkehr © WKK / Bernhard Horst

Seit Jahren werde über Verkehrsberuhigung, weniger Autos in der Innenstadt sowie einem Park- und Verkehrskonzept diskutiert, heißt es heute aus der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle in Klagenfurt und nennt das Projekt „Lebensraum Bahnhofstraße“ als Beispiel. „Wir standen diesem Projekt offen gegenüber, weil uns eine begleitende Evaluierung zugesagt wurde“, erklärte WK-Obmann Franz Ahm. Wie sich jedoch die Verkehrsberuhigung auf Kundenfrequenzen und Umsätze bei den Unternehmen im Allgemeinen und im Speziellen auf das Projekt „Lebensraum Bahnhofstraße“ auswirkt – eine solche Untersuchung habe es bisher nicht gegeben, so Ahm weiter. Darum wurde die Bezirksstelle Klagenfurt nun selbst aktiv und hat eine Online-Umfrage zum Thema „Verkehrsberuhigung in der Innenstadt & Lebensraum Bahnhofstraße“ in Auftrag gegeben.

Ergebnisse der Umfrage Rund 97 Prozent der Unternehmer kennen das Projekt „Lebensraum Bahnhofstraße“, 60 Prozent sehen es nicht positiv.

Über 70 Prozent sind der Meinung, dass das Projekt bei der Bevölkerung nicht gut ankommt, auch die erschwerte Zufahrt macht 63 Prozent der Unternehmer zu schaffen.

Lediglich 17 Prozent meinen, dass die Bahnhofstraße nun attraktiver ist.

53 Prozent finden, die Fahrt mit dem individuellen motorisierten Fahrzeug funktioniere gut, 46 Prozent sind gegenteiliger Meinung.

Was den Raum für Parkplätze betrifft: 49 Prozent fordern mehr Abstellplätze ein, für 22 Prozent wird Parkplätzen zu viel Raum gegeben, 28 Prozent hingegen sind mit der Situation zufrieden.

Weiters glauben 26 Prozent, dass die Innenstadt in zehn Jahren autofrei sein wird. Rund 66 Prozent sind überzeugt, dass im Jahr 2032 weiterhin PKW fahren werden.

Handlungsauftrag

Insgesamt 405 Unternehmen, davon 114 Betriebe innerhalb des Ringes, haben daran teilgenommen. Rund die Hälfte von ihnen hat konstruktive Vorschläge gemacht, diese gilt es nun zu verfolgen. „Für uns stellt das Ergebnis der Umfrage einen Handlungsauftrag dar. Es war wichtig zu erfahren, wie die Betriebe zur derzeitigen Verkehrssituation stehen und welchen Eindruck sie vom ‚Lebensraum Bahnhofstraße‘ haben, aber auch was diese generell von einer Verkehrsberuhigung halten“, unterstrich Ahm. Er wünsche sich eine Arbeitsgruppe, der neben Unternehmer auch Bürger und Anrainer angehören sollen.

Ahm spielt den Ball an die Stadtregierung

Mit den vorliegenden Ergebnissen möchte Ahm bei der Klagenfurter Stadtpolitik vorstellig werden. Denn bisher wurde die „Rechnung“ ohne die Innenstadtkaufleute gemacht. Die lokalen Wirtschaftstreibenden seien gesprächsbereit, sehen Konzepte einer Verkehrsberuhigung samt Begegnungszone generell positiv gegenüber, fordern jedoch ein Miteinbeziehen und eine Kommunikation auf Augenhöhe ein. Ahm spielt den Ball nun an die Klagenfurter Stadtregierung: „Es ist an der Zeit, dass diese in die Gänge kommt, die vergangene Arbeit in ein Gesamtkonzept gießt und diesen Prozess auch transparent gestaltet.“