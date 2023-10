Die Steiermark als Versuchskaninchen Energie leistbar machen: KPÖ fordert neue Kooperationen Steiermark - Die KPÖ will durch eine Veränderung der Eigentümer-Struktur der Energie Steiermark reduzierte Preise anbieten können. Der KPÖ-Landtagsabgeordnete Werner Murgg präsentierte im Rahmen eines Pressegespräches mögliche Lösungsvorschläge, welche er in Zusammenarbeit mit EnergieexpertInnen erarbeitet hat. Dabei soll „die Steiermark als Versuchsballon von ganz Österreich“ als Vorreiter mit einem neuen Energiekonzept vorangehen. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (321 Wörter) © Elisa Auer

„Wir leben in einer Zeit, wo die Energiepreise explodieren. Alle Maßnahmen, die versprochen wurden, sind bis jetzt nicht umgesetzt worden“, so betont Murgg die Dringlichkeit eines innovativen Fahrplans für leistbare Energie. Ab Dezember soll zwar eine Strompreisbremse durchgeführt werden, diese sei aber laut dem KPÖ-Landtagsabgeordneten langfristig nicht zielführend und die Strompreise würden auch weiterhin hoch bleiben. Der Strompool Österreich soll dagegen ansteuern, indem Strom- und Gaspreise voneinander separiert werden. Durch eine Neuorganisation der Energie-Steiermark soll ein günstigerer Strompreis erzielt werden können.

Strompool-Lösung und Wasserkraft

Der australische Finanzkonzern Macquarie ist seit 2015 mit etwa 25 Prozent an der Energie Steiermark beteiligt, welche er nach Ablauf der Behaltefrist 2020 wieder verkaufen will. Das Land Steiermark besitzt das Vorverkaufsrecht über diese Anteile und kann dieses auf einen ausgewählten Partner übertragen. Die Energie Steiermark soll deshalb dem Land einen Kredit gewähren, um die Anteile von Macquarie an der Energie Steiermark wieder zurückzukaufen. Diese wiederum sollen an den Verbund gehen und im Austausch wird die Beteiligung an der Verbundwasserkraftgesellschaft „Austrian Hydro Power“ von 5 Prozent auf 10 Prozent erhöht. Die kostengünstig bezogene Wasserkraft fließt somit in den Strompool ein und soll schließlich zu einer Senkung der Energiekosten für all jene führen, die sich für einen regulierten steirischen Strompreis entscheiden.

© Elisa Auer © Elisa Auer

„Verschränkung mit Verbund wäre ein wichtiger Schritt“

Die Energie Steiermark zeigt sich bezüglich einer Kooperation mit der Verbund-Gesellschaft noch sehr zurückhaltend. Die Steiermark und besonders der Großraum Graz ist langfristig auf die Kraftwerke in Mellach angewiesen. Die Fernwärmepreise sind bereits zum zweiten Mal gestiegen, die KPÖ sieht dringenden Handlungsbedarf. Eine europäische Lösung lässt aber bislang noch auf sich warten. „Jetzt wäre die Möglichkeit, dass man den Laden in die eigenen Hände nimmt – mit dem Verbund als Partner“, so lautet das Resümee des KPÖ-Landtagsabgeordneten hinsichtlich einer Neuformierung der Energie-Steiermark-Eigentümer.